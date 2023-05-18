(Гинда) Розалия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гинда) Розалия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1931 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.08.1929

Муж: Помажак Василий Семёнович

Раздельное, Львівська область
дом 12
Рождение ребёнка
30.03.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Помажак Василий Семёнович

Раздельное, Львівська область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.11.1931

Сын: Помажак Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Помажак Василий Семёнович

Раздельное, Львівська область
дом 51
Смерть
Неизвестно
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