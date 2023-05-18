(Гинда) Розалия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.08.1929
дом 12
Рождение ребёнка
30.03.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Помажак Василий Семёнович
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Рождение ребёнка
26.11.1931
Сын: Помажак Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Помажак Василий Семёнович
дом 51
Смерть
Неизвестно