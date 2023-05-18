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Помажак Василий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

Около 1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1931 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: Помажак Семён Васильевич

Мать: Помажак Мария Теодоровна

Бракосочетание
31.08.1929

Жена: Розалия Ивановна

Раздельное, Львівська область
дом 12
Рождение ребёнка
30.03.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Розалия Ивановна

Раздельное, Львівська область
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Рождение ребёнка
26.11.1931

Сын: Помажак Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Розалия Ивановна

Раздельное, Львівська область
дом 51
Смерть
Неизвестно