Помажак Василий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Отец: Помажак Семён Васильевич
Мать: Помажак Мария Теодоровна
Бракосочетание
31.08.1929
Жена: Розалия Ивановна
дом 12
Рождение ребёнка
30.03.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Розалия Ивановна
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Рождение ребёнка
26.11.1931
Сын: Помажак Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Розалия Ивановна
дом 51
Смерть
Неизвестно