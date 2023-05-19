Некрасов Иван Никитин
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смерти10.02.1766
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Некрасов Никита Андреев
Бракосочетание
14.10.1749
Рождение ребёнка
01.03.1753
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Власова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Некрасова Федора Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Власова
Рождение ребёнка
24.08.1763
Сын: Некрасов Петр Иванов
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Власова
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.02.1766