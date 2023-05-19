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Некрасов Иван Никитин

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

10.02.1766

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Некрасов Никита Андреев

Мать: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
14.10.1749

Жена: Некрасова Надежда Власова

Рождение ребёнка
01.03.1753

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Власова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Некрасова Федора Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Власова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.08.1763

Сын: Некрасов Петр Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Власова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
10.02.1766
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