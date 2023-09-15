Некрасова (Первушина) Надежда Власова
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1749
Рождение ребёнка
01.03.1753
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Некрасов Иван Никитин
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Некрасова Федора Иванова
Отец ребёнка: Некрасов Иван Никитин
Рождение ребёнка
24.08.1763
Сын: Некрасов Петр Иванов
Отец ребёнка: Некрасов Иван Никитин
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1800