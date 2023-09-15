Некрасова (Первушина) Надежда Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Первушина) Надежда Власова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

1800

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
14.10.1749

Муж: Некрасов Иван Никитин

Рождение ребёнка
01.03.1753

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Некрасов Иван Никитин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Некрасова Федора Иванова

Отец ребёнка: Некрасов Иван Никитин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.08.1763

Сын: Некрасов Петр Иванов

Отец ребёнка: Некрасов Иван Никитин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1800
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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