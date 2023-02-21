Шароглазов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шароглазов ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шароглазова Валентина

Мать ребёнка: Шароглазова Татьяна Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шароглазова Вера

Мать ребёнка: Шароглазова Татьяна Пантелеймоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шароглазова Татьяна Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шароглазов Борис

Мать ребёнка: Шароглазова Татьяна Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шароглазов Леонид

Мать ребёнка: Шароглазова Татьяна Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шароглазова Рая

Мать ребёнка: Шароглазова Татьяна Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шароглазова Алла

Мать ребёнка: Шароглазова Татьяна Пантелеймоновна

Смерть
Неизвестно
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