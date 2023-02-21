Шароглазов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шароглазова Валентина
Мать ребёнка: Шароглазова Татьяна Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шароглазова Вера
Мать ребёнка: Шароглазова Татьяна Пантелеймоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шароглазов Борис
Мать ребёнка: Шароглазова Татьяна Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шароглазов Леонид
Мать ребёнка: Шароглазова Татьяна Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шароглазова Рая
Мать ребёнка: Шароглазова Татьяна Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шароглазова Алла
Мать ребёнка: Шароглазова Татьяна Пантелеймоновна
Смерть
Неизвестно