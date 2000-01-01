Шароглазова (Боженкова) Татьяна Пантелеймоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шароглазова Алла
Отец ребёнка: Шароглазов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шароглазова Валентина
Отец ребёнка: Шароглазов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шароглазов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шароглазова Вера
Отец ребёнка: Шароглазов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шароглазова Рая
Отец ребёнка: Шароглазов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шароглазов Борис
Отец ребёнка: Шароглазов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шароглазов Леонид
Отец ребёнка: Шароглазов ?
Смерть
Неизвестно