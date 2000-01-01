Шароглазова (Боженкова) Татьяна Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шароглазова (Боженкова) Татьяна Пантелеймоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Баженков Пантелеймон Николаевич

Мать: Боженкова Соломея Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шароглазова Алла

Отец ребёнка: Шароглазов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шароглазова Валентина

Отец ребёнка: Шароглазов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шароглазов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шароглазова Вера

Отец ребёнка: Шароглазов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шароглазова Рая

Отец ребёнка: Шароглазов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шароглазов Борис

Отец ребёнка: Шароглазов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шароглазов Леонид

Отец ребёнка: Шароглазов ?

Смерть
Неизвестно
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