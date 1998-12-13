Зборовская (Корт) Лия Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зборовская (Корт) Лия Исааковна

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Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

21.08.1923

Дата смерти

13.12.98

Пол

Женский

Добавил:

IZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1923

Отец: Корт Исаак Иосифович

Мать: Корт Ревекка Наумовна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
10.10.1948

Сын: Зборовский Аркадий Леонидович

Отец ребёнка: Зборовский Леонид Аронович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.?.1953

Дочь: Федорова Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: не указан

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зборовский Леонид Аронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
13.12.98
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