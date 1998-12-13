Зборовская (Корт) Лия Исааковна
Место рождения
Дата рождения21.08.1923
Дата смерти13.12.98
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1923
Отец: Корт Исаак Иосифович
Мать: Корт Ревекка Наумовна
Рождение ребёнка
10.10.1948
Сын: Зборовский Аркадий Леонидович
Отец ребёнка: Зборовский Леонид Аронович
Рождение ребёнка
30.?.1953
Дочь: Федорова Татьяна Леонидовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
13.12.98