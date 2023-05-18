Табуретова Наталья Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
До 1869
Отец: Табуретов Георгий Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1879 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Александр Павлович Поляков из Кобоны. Михаил Иоакимович Кряжевой, Сеемен Сергеевич и Федот Павлович из Леднево.
Упоминание
04.03.1879 ст.
Крестная мать Варниной Матроны Андреевны.
Смерть
Неизвестно