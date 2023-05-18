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Табуретова Наталья Георгиевна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

До 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1849 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869

Отец: Табуретов Георгий Петрович

Мать: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
10.01.1879 ст.

Муж: Кряжевой Тимофей Осипович (Иосифович)

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Александр Павлович Поляков из Кобоны. Михаил Иоакимович Кряжевой, Сеемен Сергеевич и Федот Павлович из Леднево.
Упоминание
04.03.1879 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Варниной Матроны Андреевны.
Смерть
Неизвестно
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