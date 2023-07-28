Кряжевой Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения20.05.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1881 ст.
Крещение
24.05.1881 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: крестьянин Стефан Егорович Табуретов и крестьянина Иосифа Евфремовича Кряжевого дочь, девица Евдокия. Священник Николай Розанов, дьякон Иоанн Румянцев.
Смерть
Неизвестно