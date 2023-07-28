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Кряжевой Иван Тимофеевич

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

20.05.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1881 ст.

Отец: Кряжевой Тимофей Осипович (Иосифович)

Мать: Кряжевая Наталья Георгиевна (Егоровна)

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
24.05.1881 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: крестьянин Стефан Егорович Табуретов и крестьянина Иосифа Евфремовича Кряжевого дочь, девица Евдокия. Священник Николай Розанов, дьякон Иоанн Румянцев.
Смерть
Неизвестно