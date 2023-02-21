Мухаметгариф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметгариф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Мухаметхасан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1891

Сын: Халиулла

Мать ребёнка: Галима

Рождение ребёнка
15.10.1892

Сын: Хайрулла

Мать ребёнка: Галима

Рождение ребёнка
16.08.1895

Сын: Габдрахман

Мать ребёнка: Галима

Бракосочетание
31.03.1897

Жена: Нагима

Рождение ребёнка
02.02.1898

Сын: Мухаметсафа

Мать ребёнка: Нагима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галима

Смерть
Неизвестно
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