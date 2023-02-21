Мухаметгариф
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Мухаметхасан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1895
Сын: Габдрахман
Мать ребёнка: Галима
Бракосочетание
31.03.1897
Жена: Нагима
Рождение ребёнка
02.02.1898
Сын: Мухаметсафа
Мать ребёнка: Нагима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галима
Смерть
Неизвестно