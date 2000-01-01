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Мухаметсафа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1898

Отец: Мухаметгариф

Мать: Нагима

Смерть
Неизвестно
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