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(Баскакова) Марія
(Баскакова) Марія
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.03.1876
Пол
Женский
Отец
Баскаковъ Меѳодій
1847 г.р.
Мать
Баскакова Васса Михайлова
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
28.03.1876
Отец:
Баскаковъ Меѳодій
Мать:
Баскакова Васса Михайлова
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