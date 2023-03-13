Баскакова Васса Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1870
Сын: Баскаковъ Андрей
Отец ребёнка: Баскаковъ Меѳодій
Рождение ребёнка
28.09.1873
Дочь: Пелагѣя
Отец ребёнка: Баскаковъ Меѳодій
Рождение ребёнка
28.03.1876
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Баскаковъ Меѳодій
Рождение ребёнка
28.05.1879
Дочь: Кобелькова Ѳеодосія
Отец ребёнка: Баскаковъ Меѳодій
Рождение ребёнка
26.06.1885
Дочь: Марѳа
Отец ребёнка: Баскаковъ Меѳодій
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1888
Дочь: Наталія
Отец ребёнка: Баскаковъ Меѳодій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баскаковъ Иванъ
Отец ребёнка: Баскаковъ Меѳодій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баскаковъ Меѳодій