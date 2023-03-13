Баскакова Васса Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баскакова Васса Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1870

Сын: Баскаковъ Андрей

Отец ребёнка: Баскаковъ Меѳодій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1873

Дочь: Пелагѣя

Отец ребёнка: Баскаковъ Меѳодій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1876

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Баскаковъ Меѳодій

Рождение ребёнка
28.05.1879

Дочь: Кобелькова Ѳеодосія

Отец ребёнка: Баскаковъ Меѳодій

Рождение ребёнка
26.06.1885

Дочь: Марѳа

Отец ребёнка: Баскаковъ Меѳодій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1888

Дочь: Наталія

Отец ребёнка: Баскаковъ Меѳодій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баскаковъ Иванъ

Отец ребёнка: Баскаковъ Меѳодій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баскаковъ Меѳодій

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