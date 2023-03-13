Шерсневъ Борисъ Дмитревъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерсневъ Борисъ Дмитревъ

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Место рождения

Притыкино, Нижегородскаго уезда

Дата рождения

1710

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1745

Сын: Шерсневъ Игнатий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Блинова Агрипина

Мать ребёнка: не указана

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1756
Притыкино, Нижегородскаго уезда
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