(Stadnicka ze Stadnik h. Drużyna) Kunegunda
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Żeleński Wilhelm
Отец ребёнка: Żeleński Z Żelanki H. Ciołek Franciszek Witalis
Рождение ребёнка
1770
Сын: Żeleński Kryspin
Отец ребёнка: Żeleński Z Żelanki H. Ciołek Franciszek Witalis
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно