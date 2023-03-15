(Stadnicka ze Stadnik h. Drużyna) Kunegunda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Stadnicka ze Stadnik h. Drużyna) Kunegunda

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Żeleński Wilhelm

Отец ребёнка: Żeleński Z Żelanki H. Ciołek Franciszek Witalis

Рождение ребёнка
1770

Сын: Żeleński Kryspin

Отец ребёнка: Żeleński Z Żelanki H. Ciołek Franciszek Witalis

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Żeleński Z Żelanki H. Ciołek Franciszek Witalis

Смерть
Неизвестно
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