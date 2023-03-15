Żeleński Wilhelm — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Żeleński Wilhelm

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Отец

1741 г.р.

Мать

1750 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Żeleński Z Żelanki H. Ciołek Franciszek Witalis

Мать: Kunegunda

Смерть
1832
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