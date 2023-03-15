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Żeleński Wilhelm
Żeleński Wilhelm
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1770
Дата смерти
1832
Пол
Мужской
Отец
Żeleński Z Żelanki H. Ciołek Franciszek Witalis
1741 г.р.
Мать
(Stadnicka Ze Stadnik H. Drużyna) Kunegunda
1750 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец:
Żeleński Z Żelanki H. Ciołek Franciszek Witalis
Мать:
Kunegunda
Смерть
1832
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