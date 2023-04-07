Григорий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Алексей Спиридонович

Мать: Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Маремьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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