Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Алексей Спиридонович
Мать: Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Маремьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно