Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Маремьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Алексеевич

Смерть
Неизвестно