Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Маремьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Алексеевич
Смерть
Неизвестно