Степанова Фекла Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти02.07.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1891
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Степановъ Константинъ
Рождение ребёнка
22.05.1894
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Степановъ Константинъ
Рождение ребёнка
21.07.1895
Сын: Степановъ Николай
Отец ребёнка: Степановъ Константинъ
Рождение ребёнка
16.01.1898
Сын: Степановъ Афонасий
Отец ребёнка: Степановъ Константинъ
Рождение ребёнка
01.04.1899
Дочь: Степановъ Александра
Отец ребёнка: Степановъ Константинъ
Рождение ребёнка
14.04.1902
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Степановъ Константинъ
Рождение ребёнка
26.05.1906
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Степановъ Константинъ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.1915
Причина смерти: Остраго малокровія