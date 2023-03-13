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Степанова Фекла Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

02.07.1915

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1891

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Степановъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1894

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Степановъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1895

Сын: Степановъ Николай

Отец ребёнка: Степановъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1898

Сын: Степановъ Афонасий

Отец ребёнка: Степановъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1899

Дочь: Степановъ Александра

Отец ребёнка: Степановъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1902

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Степановъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1906

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Степановъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степановъ Константинъ

Смерть
02.07.1915
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Остраго малокровія
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