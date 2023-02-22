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Целюнов Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1919

Отец: Целюнов Василий Павлович

Мать: Целюнова Анисия Васильевна

Рождение ребёнка
04.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целюнова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
17.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целюнова Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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