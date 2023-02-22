Целюнов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1919
Рождение ребёнка
04.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Целюнова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
17.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Целюнова Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно