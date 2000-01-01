Целюнова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целюнова Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целюнов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
17.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целюнов Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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