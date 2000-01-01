Целюнова Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Целюнов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
17.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Целюнов Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно