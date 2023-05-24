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Гусева Августа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Гусева Елена Степановна

Отец ребёнка: Гусев Степан Федорович

Дикарево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Гусева София Степановна

Отец ребёнка: Гусев Степан Федорович

Дикарево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Гусев Сергей Степанович

Отец ребёнка: Гусев Степан Федорович

Дикарево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Гусева Зоя Степановна

Отец ребёнка: Гусев Степан Федорович

Дикарево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Степан Федорович

Смерть
Неизвестно