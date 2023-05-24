Гусева Августа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Гусева Елена Степановна
Отец ребёнка: Гусев Степан Федорович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Гусева София Степановна
Отец ребёнка: Гусев Степан Федорович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Гусев Степан Федорович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Гусева Зоя Степановна
Отец ребёнка: Гусев Степан Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно