Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Иван Михайлович
Мать: Оксинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Ирина Андреевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Андреевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Андреевна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно