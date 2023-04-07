Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Иванович

Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Иван Михайлович

Мать: Оксинья Алексеевна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Ирина Андреевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Андреевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close