Оксинья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Сын: Андрей Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно