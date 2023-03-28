Карабинерова (Попова) Дарья Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабинерова (Попова) Дарья Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1889

Дата смерти

25.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1889

Отец: Попов Потап Иванович

Мать: Попова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
02.07.1906

Дочь: Вахрамеева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Попов Григорий Васильевич

Станица Константиновская Амурской области
Бракосочетание
30.01.1913

Муж: Карабинеров Вячеслав Александрович

Второй брак
Рождение ребёнка
26.12.1914 ст.

Сын: Карабинеров Константин Вячеслсвович

Отец ребёнка: Карабинеров Вячеслав Александрович

Рождение ребёнка
17.04.1917

Сын: Карабинеров Алексей Вячеславович

Отец ребёнка: Карабинеров Вячеслав Александрович

Станица Константиновская Амурской области
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Мешкова Вера Вячеславовна

Отец ребёнка: Карабинеров Вячеслав Александрович

Станица Константиновская Амурской области
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Карабинерова Нина Вячеславовна

Отец ребёнка: Карабинеров Вячеслав Александрович

Рождение ребёнка
07.11.1924

Сын: Карабинеров Андрей Вячеславович

Отец ребёнка: Карабинеров Вячеслав Александрович

Станица Константиновская Амурской области
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Карабинерова Ольга Вячеславовна

Отец ребёнка: Карабинеров Вячеслав Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Владимирова Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Попов Григорий Васильевич

Станица Константиновская Амурской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Григорий Васильевич

Смерть
25.10.1980
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