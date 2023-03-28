Карабинерова (Попова) Дарья Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1889
Дата смерти25.10.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1889
Отец: Попов Потап Иванович
Мать: Попова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
02.07.1906
Дочь: Вахрамеева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Попов Григорий Васильевич
Станица Константиновская Амурской области
Бракосочетание
30.01.1913
Второй брак
Рождение ребёнка
26.12.1914 ст.
Сын: Карабинеров Константин Вячеслсвович
Отец ребёнка: Карабинеров Вячеслав Александрович
Рождение ребёнка
17.04.1917
Сын: Карабинеров Алексей Вячеславович
Отец ребёнка: Карабинеров Вячеслав Александрович
Станица Константиновская Амурской области
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Мешкова Вера Вячеславовна
Отец ребёнка: Карабинеров Вячеслав Александрович
Станица Константиновская Амурской области
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Карабинерова Нина Вячеславовна
Отец ребёнка: Карабинеров Вячеслав Александрович
Рождение ребёнка
07.11.1924
Сын: Карабинеров Андрей Вячеславович
Отец ребёнка: Карабинеров Вячеслав Александрович
Станица Константиновская Амурской области
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Карабинерова Ольга Вячеславовна
Отец ребёнка: Карабинеров Вячеслав Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Владимирова Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Попов Григорий Васильевич
Станица Константиновская Амурской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1980