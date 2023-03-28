Попова Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Попова Ксения Потаповна
Отец ребёнка: Попов Потап Иванович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Попов Потап Иванович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Попов Потап Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1889
Дочь: Карабинерова Дарья Потаповна
Отец ребёнка: Попов Потап Иванович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Попов Иннокентий Потапович
Отец ребёнка: Попов Потап Иванович