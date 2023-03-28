Попова Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Попова Ксения Потаповна

Отец ребёнка: Попов Потап Иванович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Попов Архилий Потапович

Отец ребёнка: Попов Потап Иванович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Попов Федор Потапович

Отец ребёнка: Попов Потап Иванович

Рождение ребёнка
15.02.1889

Дочь: Карабинерова Дарья Потаповна

Отец ребёнка: Попов Потап Иванович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Попов Иннокентий Потапович

Отец ребёнка: Попов Потап Иванович

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