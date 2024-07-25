Коноплёв Николай Александрович Около 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коноплёв Николай Александрович

Место рождения

Д. Плаксинская, Устьпаденгская волость

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Коноплёв Александр Иванович

Мать: Коноплёва (Сковородкина) Акилина Семёновна

Д. Плаксинская, Устьпаденгская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноплёва Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноплёва Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
14.10.1902

Дочь: Коноплёва Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Коноплёва Анна Яковлевна

Д. Плаксинская, Устьпаденгская волость
Рождение ребёнка
27.01.1916

Дочь: Коноплёва Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Коноплёва Татьяна Ивановна

Д. Плаксинская, Устьпаденгская волость
Смерть
Неизвестно

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