Коноплёв Николай Александрович
Место рожденияД. Плаксинская, Устьпаденгская волость
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Д. Плаксинская, Устьпаденгская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коноплёва Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
14.10.1902
Дочь: Коноплёва Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Коноплёва Анна Яковлевна
Д. Плаксинская, Устьпаденгская волость
Рождение ребёнка
27.01.1916
Дочь: Коноплёва Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Коноплёва Татьяна Ивановна
Д. Плаксинская, Устьпаденгская волость
Смерть
Неизвестно