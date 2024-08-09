Коноплёв Александр Иванович
Место рожденияД. Плаксинская, Устьпаденгская волость
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти16.05.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Бракосочетание
02.05.1873
Рождение ребёнка
29.04.1874
Дочь: Чернакова (Коноплёва) Александра Александровна
Мать ребёнка: Коноплёва (Сковородкина) Акилина Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Коноплёв Николай Александрович
Мать ребёнка: Коноплёва (Сковородкина) Акилина Семёновна
Рождение ребёнка
30.03.1878
Сын: Коноплёв Василий Александрович
Мать ребёнка: Коноплёва (Сковородкина) Акилина Семёновна
Смерть
16.05.1879
Рождение ребёнка
12.08.1879
Сын: Коноплёв Александр Александрович
Мать ребёнка: Коноплёва (Сковородкина) Акилина Семёновна