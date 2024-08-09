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Коноплёв Александр Иванович

Место рождения

Д. Плаксинская, Устьпаденгская волость

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

16.05.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Коноплёв Иван Малахиевич

Мать: Коноплёва (Воронина) Ульяна Ивановна

Бракосочетание
02.05.1873

Жена: Коноплёва (Сковородкина) Акилина Семёновна

Рождение ребёнка
29.04.1874

Дочь: Чернакова (Коноплёва) Александра Александровна

Мать ребёнка: Коноплёва (Сковородкина) Акилина Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Коноплёв Николай Александрович

Мать ребёнка: Коноплёва (Сковородкина) Акилина Семёновна

Рождение ребёнка
30.03.1878

Сын: Коноплёв Василий Александрович

Мать ребёнка: Коноплёва (Сковородкина) Акилина Семёновна

Смерть
16.05.1879
Рождение ребёнка
12.08.1879

Сын: Коноплёв Александр Александрович

Мать ребёнка: Коноплёва (Сковородкина) Акилина Семёновна

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