Коноплёва (Сковородкина) Акилина Семёновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Бракосочетание
02.05.1873
Рождение ребёнка
29.04.1874
Дочь: Чернакова (Коноплёва) Александра Александровна
Отец ребёнка: Коноплёв Александр Иванович
Д. Плаксинская, Устьпаденгская волость
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Коноплёв Николай Александрович
Отец ребёнка: Коноплёв Александр Иванович
Д. Плаксинская, Устьпаденгская волость
Рождение ребёнка
30.03.1878
Сын: Коноплёв Василий Александрович
Отец ребёнка: Коноплёв Александр Иванович
Д. Плаксинская, Устьпаденгская волость
Рождение ребёнка
12.08.1879
Сын: Коноплёв Александр Александрович
Отец ребёнка: Коноплёв Александр Иванович
Д. Плаксинская, Устьпаденгская волость
Смерть
Неизвестно