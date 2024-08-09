Коноплёва (Сковородкина) Акилина Семёновна Около 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коноплёва (Сковородкина) Акилина Семёновна

Место рождения

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Сковородкин Семён Михайлович

Мать: Сковородкина (Питолина) Марина Александровна

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
02.05.1873

Муж: Коноплёв Александр Иванович

Рождение ребёнка
29.04.1874

Дочь: Чернакова (Коноплёва) Александра Александровна

Отец ребёнка: Коноплёв Александр Иванович

Д. Плаксинская, Устьпаденгская волость
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Коноплёв Николай Александрович

Отец ребёнка: Коноплёв Александр Иванович

Д. Плаксинская, Устьпаденгская волость
Рождение ребёнка
30.03.1878

Сын: Коноплёв Василий Александрович

Отец ребёнка: Коноплёв Александр Иванович

Д. Плаксинская, Устьпаденгская волость
Рождение ребёнка
12.08.1879

Сын: Коноплёв Александр Александрович

Отец ребёнка: Коноплёв Александр Иванович

Д. Плаксинская, Устьпаденгская волость
Смерть
Неизвестно

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