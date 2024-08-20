Тарасов Алексей Семенович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Тарасов Семен Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1816
Сын: Тарасов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1824
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1824
Мать ребёнка: не указана
Воспреемник Федор Дмитриевич Тарасов
Рождение ребёнка
22.03.1826
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1826
Сын: Тарасов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Восприемник : Петр Иванович племянник Алексея Семеновича
Смерть
1858