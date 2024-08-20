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Тарасов Алексей Семенович

Место рождения

Прокошинская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1816 г.р.
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1824 г.р.
1826 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Тарасов Семен Васильевич

Мать: не указана

Прокошинская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.08.1816

Сын: Тарасов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Прокошинская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.03.1824

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1824

Сын: Тарасов Федор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Прокошинская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Воспреемник Федор Дмитриевич Тарасов
Рождение ребёнка
22.03.1826

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1826

Сын: Тарасов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Прокошинская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Восприемник : Петр Иванович племянник Алексея Семеновича
Смерть
1858
Прокошинская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

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