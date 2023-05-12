Крячко Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1913
Дата смерти1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1937
Сын: Крячко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Крячко Василий Ефимович
Рождение ребёнка
26.05.1939
Сын: Крячко Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Крячко Василий Ефимович
Рождение ребёнка
09.08.1941
Дочь: Крячко Галина Васильевна
Отец ребёнка: Крячко Василий Ефимович
Рождение ребёнка
21.07.1945
Отец ребёнка: Крячко Василий Ефимович
Смерть
1990