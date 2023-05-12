Крячко Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крячко Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1913

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1937

Сын: Крячко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Крячко Василий Ефимович

Рождение ребёнка
26.05.1939

Сын: Крячко Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Крячко Василий Ефимович

Рождение ребёнка
09.08.1941

Дочь: Крячко Галина Васильевна

Отец ребёнка: Крячко Василий Ефимович

Рождение ребёнка
21.07.1945

Сын: Крячко Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Крячко Василий Ефимович

Смерть
1990
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