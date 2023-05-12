Крячко Василий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1937
Сын: Крячко Николай Васильевич
Мать ребёнка: Крячко Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
26.05.1939
Сын: Крячко Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Крячко Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
09.08.1941
Дочь: Крячко Галина Васильевна
Мать ребёнка: Крячко Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
21.07.1945
Мать ребёнка: Крячко Наталья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно