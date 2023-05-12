Крячко Василий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрячко Василий Ефимович

Крячко Василий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1937

Сын: Крячко Николай Васильевич

Мать ребёнка: Крячко Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
26.05.1939

Сын: Крячко Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Крячко Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
09.08.1941

Дочь: Крячко Галина Васильевна

Мать ребёнка: Крячко Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
21.07.1945

Сын: Крячко Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Крячко Наталья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно