Гончаренко Никифор Семёнович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смерти1859
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Гончаренко Семён Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: (Гончаренко) Афимья Никифоровна
Мать ребёнка: Гончаренко Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Гончаренко Терентий Никифорович
Мать ребёнка: Гончаренко Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: (Гончаренко) Аграфена Никифоровна
Мать ребёнка: Гончаренко Анастасия Фёдоровна
Смерть
1859