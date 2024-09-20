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Гончаренко Никифор Семёнович

Место рождения

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

1859

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Гончаренко Семён Иванович

Мать: не указана

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончаренко Анастасия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: (Гончаренко) Афимья Никифоровна

Мать ребёнка: Гончаренко Анастасия Фёдоровна

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Гончаренко Терентий Никифорович

Мать ребёнка: Гончаренко Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: (Гончаренко) Аграфена Никифоровна

Мать ребёнка: Гончаренко Анастасия Фёдоровна

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Смерть
1859
Томаровка, Яковлевский, Белгородская область

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