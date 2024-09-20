Гончаренко Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаренко Анастасия Фёдоровна

Место рождения

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаренко Никифор Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: (Гончаренко) Афимья Никифоровна

Отец ребёнка: Гончаренко Никифор Семёнович

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Гончаренко Терентий Никифорович

Отец ребёнка: Гончаренко Никифор Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: (Гончаренко) Аграфена Никифоровна

Отец ребёнка: Гончаренко Никифор Семёнович

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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