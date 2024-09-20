Гончаренко Анастасия Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: (Гончаренко) Афимья Никифоровна
Отец ребёнка: Гончаренко Никифор Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Гончаренко Терентий Никифорович
Отец ребёнка: Гончаренко Никифор Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: (Гончаренко) Аграфена Никифоровна
Отец ребёнка: Гончаренко Никифор Семёнович
Смерть
Неизвестно