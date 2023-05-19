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Фекла Сидорова

Место рождения

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

24.09.1767 ст.

Дата смерти

01.05.1846 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1767 ст.

Отец: Сидор Гурьев

Мать: Устинья Васильева

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
02.02.1785 ст.

Муж: не указан

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анна Онуфриева

Отец ребёнка: Онуфрий Екимов

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ефимия Онуфриева

Отец ребёнка: Онуфрий Екимов

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онуфрий Екимов

Смерть
01.05.1846 ст.
Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
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