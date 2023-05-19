Фекла Сидорова
Место рождения
Дата рождения24.09.1767 ст.
Дата смерти01.05.1846 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1767 ст.
Отец: Сидор Гурьев
Мать: Устинья Васильева
Бракосочетание
02.02.1785 ст.
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анна Онуфриева
Отец ребёнка: Онуфрий Екимов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ефимия Онуфриева
Отец ребёнка: Онуфрий Екимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Онуфрий Екимов
Смерть
01.05.1846 ст.