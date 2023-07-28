Комарова (Миронова) Дарья Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Миронова) Дарья Давыдовна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Миронов Давыд Миронович

Мать: Миронова Анна Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Комаров Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Комаров Трофим Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Комаров Агафон Трофимович

Отец ребёнка: Комаров Трофим Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Комарова Анисья Трофимовна

Отец ребёнка: Комаров Трофим Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 оборот
Рождение ребёнка
Около ?.04.1795

Дочь: Комарова Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Комаров Трофим Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Трофим Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 об
Смерть
Неизвестно