Комарова (Миронова) Дарья Давыдовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1765
Отец: Миронов Давыд Миронович
Мать: Миронова Анна Семеновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Комаров Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Комаров Трофим Михайлович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Комаров Агафон Трофимович
Отец ребёнка: Комаров Трофим Михайлович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Комарова Анисья Трофимовна
Отец ребёнка: Комаров Трофим Михайлович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 оборот
Рождение ребёнка
Около ?.04.1795
Дочь: Комарова Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Комаров Трофим Михайлович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 об
Смерть
Неизвестно