Матишейко Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матишейко Николай Владимирович

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Место рождения

Залужье, Волинська область

Дата рождения

1965

Дата смерти

?.07.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Залужье, Волинська область
Бракосочетание
1989

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.03.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.03.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владимир-Волынский, Волинська область
Место жительства
Неизвестно
Залужье, Волинська область
с.Залужье
Смерть
?.07.2020
Залужье, Волинська область
Причина смерти: тромб | с.Залужье
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