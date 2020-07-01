Матишейко Николай Владимирович
Место рождения
Дата рождения1965
Дата смерти?.07.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1989
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.03.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.03.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Владимир-Волынский, Волинська область
Место жительства
Неизвестно
с.Залужье
Смерть
?.07.2020
Причина смерти: тромб | с.Залужье