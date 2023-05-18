Клюйкова (Безпалова) Мария Елисеевна
Место рождения
Дата рождения06.08.1907
Дата смерти10.02.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1907
Рождение ребёнка
12.04.1929
Сын: Клюйков Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Клюйков Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
До 1942
Сын: Клюйков Неизвестно Григорьевич
Отец ребёнка: Клюйков Григорий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.02.1991