Клюйкова (Безпалова) Мария Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюйкова (Безпалова) Мария Елисеевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

06.08.1907

Дата смерти

10.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1907

Отец: Безпалов Елисей Логвинович

Мать: Безпалова Софья Захаровна

Рождение ребёнка
12.04.1929

Сын: Клюйков Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Клюйков Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
До 1942

Сын: Клюйков Неизвестно Григорьевич

Отец ребёнка: Клюйков Григорий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюйков Григорий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.02.1991
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