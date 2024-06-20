Селиверстова (Малышева) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиверстова (Малышева) Александра Николаевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

08.03.1891 ст.

Дата смерти

10.03.1942

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1891 ст.

Отец: Малышев Николай Дмитриевич

Мать: Малышева (Грекова) Екатерина Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств
Бракосочетание
21.07.1920

Муж: Селиверстов Николай Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЗАГС Василеостровского р-на
Рождение ребёнка
12.06.1921

Сын: Селиверстов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Селиверстов Николай Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.04.1925

Сын: Селиверстов Глеб Николаевич

Отец ребёнка: Селиверстов Николай Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.12.1926

Дочь: Щемелева (Селиверстова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Селиверстов Николай Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.06.1933

Сын: Селиверстов Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Селиверстов Николай Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
10.03.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ВО 11 л, д. 16, кв.5

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