Селиверстова (Малышева) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения08.03.1891 ст.
Дата смерти10.03.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1891 ст.
Церковь СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств
Бракосочетание
21.07.1920
ЗАГС Василеостровского р-на
Рождение ребёнка
12.06.1921
Сын: Селиверстов Борис Николаевич
Отец ребёнка: Селиверстов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
06.04.1925
Сын: Селиверстов Глеб Николаевич
Отец ребёнка: Селиверстов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
12.12.1926
Дочь: Щемелева (Селиверстова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Селиверстов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
10.06.1933
Сын: Селиверстов Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Селиверстов Николай Михайлович
Смерть
10.03.1942
ВО 11 л, д. 16, кв.5