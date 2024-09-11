Малышева (Грекова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Грекова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Ярославская губерния Ростовский уезд Борисоглебская волость село Андреевское на Лиге

Дата рождения

10.11.1856 ст.

Дата смерти

12.06.1923

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1856 ст.

Отец: Греков Иван Васильевич

Мать: Грекова Анна Петровна

Бракосочетание
30.01.1889 ст.

Муж: Малышев Николай Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь Лейб-Гвардии Финляндского полка
Рождение ребёнка
08.03.1891 ст.

Дочь: Селиверстова (Малышева) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Малышев Николай Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств
Рождение ребёнка
30.09.1894

Сын: Малышев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Малышев Николай Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств
Рождение ребёнка
08.09.1899

Дочь: Игнатьева (Малышева) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Малышев Николай Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Андреевский собор на ВО
Смерть
12.06.1923
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ВО 11 л, д. 16, кв.5. Похоронена на Смоленском кладбище

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