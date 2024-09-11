Малышева (Грекова) Екатерина Ивановна
Место рожденияЯрославская губерния Ростовский уезд Борисоглебская волость село Андреевское на Лиге
Дата рождения10.11.1856 ст.
Дата смерти12.06.1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1856 ст.
Отец: Греков Иван Васильевич
Мать: Грекова Анна Петровна
Бракосочетание
30.01.1889 ст.
Церковь Лейб-Гвардии Финляндского полка
Рождение ребёнка
08.03.1891 ст.
Дочь: Селиверстова (Малышева) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Малышев Николай Дмитриевич
Церковь СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств
Рождение ребёнка
30.09.1894
Отец ребёнка: Малышев Николай Дмитриевич
Церковь СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств
Рождение ребёнка
08.09.1899
Дочь: Игнатьева (Малышева) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Малышев Николай Дмитриевич
Андреевский собор на ВО
Смерть
12.06.1923
ВО 11 л, д. 16, кв.5. Похоронена на Смоленском кладбище