Селиверстов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеливерстов Николай Михайлович

Селиверстов Николай Михайлович

avatar

Место рождения

Гостилово, Чухломский уезд, Костромская область

Дата рождения

29.11.1889

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Гостилово, Чухломский уезд, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
печник
Бракосочетание
21.07.1920

Жена: Селиверстова (Малышева) Александра Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЗАГС Василеостровского р-на
Рождение ребёнка
12.06.1921

Сын: Селиверстов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Селиверстова (Малышева) Александра Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.04.1925

Сын: Селиверстов Глеб Николаевич

Мать ребёнка: Селиверстова (Малышева) Александра Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.12.1926

Дочь: Щемелева (Селиверстова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Селиверстова (Малышева) Александра Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.06.1933

Сын: Селиверстов Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Селиверстова (Малышева) Александра Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
?.12.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ВО 11 л, д. 16, кв.5

Мы используем куки для улучшения работы сайта.