Селиверстов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения29.11.1889
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
печник
Бракосочетание
21.07.1920
ЗАГС Василеостровского р-на
Рождение ребёнка
12.06.1921
Сын: Селиверстов Борис Николаевич
Мать ребёнка: Селиверстова (Малышева) Александра Николаевна
Рождение ребёнка
06.04.1925
Сын: Селиверстов Глеб Николаевич
Мать ребёнка: Селиверстова (Малышева) Александра Николаевна
Рождение ребёнка
12.12.1926
Дочь: Щемелева (Селиверстова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Селиверстова (Малышева) Александра Николаевна
Рождение ребёнка
10.06.1933
Сын: Селиверстов Игорь Николаевич
Мать ребёнка: Селиверстова (Малышева) Александра Николаевна
Смерть
?.12.1941
ВО 11 л, д. 16, кв.5