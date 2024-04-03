Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Сафронова(Обоева) (Обоева) Домна Афанасьевна
Отец ребёнка: Обоев Афанасий Николаевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Обоева Анисья Афанасьевна
Отец ребёнка: Обоев Афанасий Николаевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Хренова(Обоева) (Обоева) Прасковья Афанасьева
Отец ребёнка: Обоев Афанасий Николаевич
Смерть
Неизвестно