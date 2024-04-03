Марина 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обоев Афанасий Николаевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Сафронова(Обоева) (Обоева) Домна Афанасьевна

Отец ребёнка: Обоев Афанасий Николаевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Обоева Анисья Афанасьевна

Отец ребёнка: Обоев Афанасий Николаевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Хренова(Обоева) (Обоева) Прасковья Афанасьева

Отец ребёнка: Обоев Афанасий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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