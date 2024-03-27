Бедретдинов Абдулкадер
Место рожденияс.Трёхозёрки Краснооктябрьский р-н, Нижегородская обл.
Дата рождения1902
Дата смерти1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Самерханов Бедретдин
Мать: Сабира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Абдулкадерова) Гафиря
Мать ребёнка: Бедретдинова Айша Халилулла Кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бедретдинова Айша Халилулла Кызы
Рождение ребёнка
15.08.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бедретдинова Айша Халилулла Кызы
Смерть
1932