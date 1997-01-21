Бедретдинова Айша Халилулла Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти21.01.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Абдряхимов Халилула
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Абдулкадерова) Гафиря
Отец ребёнка: Бедретдинов Абдулкадер
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бедретдинов Абдулкадер
Рождение ребёнка
15.08.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бедретдинов Абдулкадер
Смерть
21.01.1997