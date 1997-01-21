Бедретдинова Айша Халилулла Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бедретдинова Айша Халилулла Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

21.01.1997

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1873 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Абдряхимов Халилула

Мать: (Абдряхимова) Бадриджамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Абдулкадерова) Гафиря

Отец ребёнка: Бедретдинов Абдулкадер

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедретдинов Абдулкадер

Рождение ребёнка
15.08.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бедретдинов Абдулкадер

Рождение ребёнка
15.08.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бедретдинов Абдулкадер

Смерть
21.01.1997

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