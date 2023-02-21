Голицын Фёдор Сергеевич
Место рожденияИмение Стара Весь, Прушковский уезд, Люблинская губерния, Царство Польское, Российская Империя
Дата рождения15.08.1850
Дата смерти10.10.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Имение Стара Весь, Прушковский уезд, Люблинская губерния, Царство Польское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.1919
г. Берлин, Германское государство