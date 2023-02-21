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Голицын Фёдор Сергеевич

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Место рождения

Имение Стара Весь, Прушковский уезд, Люблинская губерния, Царство Польское, Российская Империя

Дата рождения

15.08.1850

Дата смерти

10.10.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Имение Стара Весь, Прушковский уезд, Люблинская губерния, Царство Польское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голицына Мария Дмитриевна

Смерть
10.10.1919
г. Берлин, Германское государство
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