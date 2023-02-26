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Феврония Дмитриева

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Место рождения

д.Селецкий Ручей Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Селецкий Ручей Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.08.1839

Муж: Никифор Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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