Феврония Дмитриева
Место рожденияд.Селецкий Ручей Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Селецкий Ручей Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.08.1839
Муж: Никифор Леонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно