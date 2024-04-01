Кочерова Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Кочеров Василий
Отец ребёнка: Кочеров Петр Иванович
Рождение ребёнка
1953
Отец ребёнка: Кочеров Петр Иванович
Рождение ребёнка
1956
Сын: Кочеров Виктор
Отец ребёнка: Кочеров Петр Иванович
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочеров Петр Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1958
Сын: Кочеров Михаил
Отец ребёнка: Кочеров Петр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочеров Петр Иванович
Рождение ребёнка
17.04.1963
Отец ребёнка: Кочеров Петр Иванович
Смерть
Неизвестно