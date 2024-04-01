Кочерова Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочерова Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1924 г.р.

Дети

Около 1950 г.р.
1953 г.р.
1956 г.р.
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1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочеров Петр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Кочеров Василий

Отец ребёнка: Кочеров Петр Иванович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Кочеров Иван Петрович

Отец ребёнка: Кочеров Петр Иванович

Рождение ребёнка
1956

Сын: Кочеров Виктор

Отец ребёнка: Кочеров Петр Иванович

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочеров Петр Иванович

Рождение ребёнка
24.03.1958

Сын: Кочеров Михаил

Отец ребёнка: Кочеров Петр Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочеров Петр Иванович

Рождение ребёнка
17.04.1963

Сын: Кочеров Федор Петрович

Отец ребёнка: Кочеров Петр Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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