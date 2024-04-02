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Костенко Константин Владимирович
Костенко Константин Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.03.1985
Пол
Мужской
Отец
Костенко Владимир Викторович
1958 г.р.
Мать
Костенко Елена Кузьминична
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1985
Отец:
Костенко Владимир Викторович
Мать:
Костенко Елена Кузьминична
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