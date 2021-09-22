Костенко Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костенко Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1958

Дата смерти

22.09.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1958

Отец: Костенко Виктор Васильевич

Мать: Костенка Лидия Петровна

Рождение ребёнка
24.03.1985

Сын: Костенко Константин Владимирович

Мать ребёнка: Костенко Елена Кузьминична

Рождение ребёнка
11.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костенко Елена Кузьминична

Смерть
22.09.2021
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