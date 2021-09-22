Костенко Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1958
Дата смерти22.09.2021
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1958
Рождение ребёнка
24.03.1985
Сын: Костенко Константин Владимирович
Мать ребёнка: Костенко Елена Кузьминична
Рождение ребёнка
11.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костенко Елена Кузьминична
Смерть
22.09.2021