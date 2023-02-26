Роман Андреев
Место рожденияд.Новая Слобода
Дата рожденияДо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783
Отец: Андрей Тимофеев
Мать: не указана
д.Новая Слобода
Бракосочетание
20.10.1801
Жена: Феодосия Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1804
Дочь: Елизавета Романова
Мать ребёнка: Феодосия Яковлева
Рождение ребёнка
11.03.1807
Дочь: Харитина Романова
Мать ребёнка: Феодосия Яковлева
Смерть
Неизвестно