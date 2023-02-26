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Роман Андреев

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Место рождения

д.Новая Слобода

Дата рождения

До 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1756 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1783 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783

Отец: Андрей Тимофеев

Мать: не указана

д.Новая Слобода
Бракосочетание
20.10.1801

Жена: Феодосия Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1804

Дочь: Елизавета Романова

Мать ребёнка: Феодосия Яковлева

Рождение ребёнка
11.03.1807

Дочь: Харитина Романова

Мать ребёнка: Феодосия Яковлева

Смерть
Неизвестно
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